CMDCA, Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar executam diversas ações com crianças e adolescentes que estão comercializando balas nos semáforos de Adamantina

Iniciativa ainda conta com o apoio do Ministério Público e da Polícia Militar

Desde o começo da pandemia, Adamantina tem convivido com uma situação diferente, que é o surgimento de crianças e adolescentes nos semáforos existentes no município.

A situação atípica mobilizou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Adamantina (CMDCA), a Secretaria de Assistência Social, Ministério Público, Polícia Militar e o Conselho Tutelar no desenvolvimento de ações para a resolução do problema.

De acordo com a presidente do CMDCA, Franciele Peron, as ações tiveram início ainda em fevereiro quando o conselho se reuniu para tratar do tema e desde então as visitas aos semáforos com o objetivo de identificar e orientar os envolvidos tem acontecido todos os meses pelos membros do Conselho tutelar.

Além disso, todas as famílias foram notificadas e orientadas sobre o cumprimento das medidas protetivas. O CRAS, o CREAS e o Conselho Tutelar, em parceria, também tem orientado pais e responsáveis sobre a situação e solicitado que eles retirem as crianças dessa situação de vulnerabilidade.

Foi montada ainda uma comissão com membros do CMDCA, do Conselho Tutelar, do órgão gestor e do CRAS que conta um planejamento de ações de mapeamento bem como acompanhamento que foi transformado em resolução pelo CMDCA.

“Convocamos uma reunião com a equipe técnica, conselheiros, famílias, crianças e adolescentes. Tomamos essa iniciativa com o objetivo de mostrar que essa situação não pode continuar ocorrendo visto que as crianças correm risco”, afirma.

A comissão fez um levantamento do perfil das famílias, das crianças e dos adolescentes, trabalho acompanhado por profissional técnico de psicologia vinculado ao órgão gestor.

“Temos contado ainda com o apoio do Ministério Público. O promotor da vara da infância e da juventude, João Carlos Talarico, realizou uma reunião com todas as famílias e com as crianças e adolescentes a fim de mais uma vez evidenciar que eles estão em risco agindo dessa forma”, diz.

Franciele ainda comenta que a comissão tem contado com o apoio da Polícia Militar e o acompanhamento do fluxo de crianças e adolescentes nos semáforos tem sido frequente.

“Pedimos que a população colabore com a nossa equipe, informando sobre a presença de crianças e adolescentes nos semáforos. As ações já estão em desenvolvimento desde o mês de fevereiro e temos obtido avanços, porém o processo é lento!”, assegura.

Serviço – Em caso de denúncia ou orientação, a pessoa deve entrar em contato com o Conselho Tutelar pelo telefone (18) 3522-4311 e Secretaria Municipal de Assistência Social de Adamantina pelo telefone (18) 3521-1900.

Retorno das Atividades

A partir de segunda-feira (13), os atendimentos nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos em formato híbrido serão retomados. Em Adamantina, esse serviço é prestado pelo IAMA, Lar Cristão, Projeto Asa e Projeto Semeando para o Futuro (Casa do Garoto).

Todos eles são vinculados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), órgão que pertence à Secretaria de Assistência Social. Dentre as atividades que os atendidos participarão estão: atividades socioeducativas e práticas esportivas, entre elas, a capoeira.