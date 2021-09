Anvisa autoriza uso de mais um medicamento para casos leves de covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou hoje a inclusão do medicamento Sotrovimabe na lista dos que receberam a autorização temporária de uso emergencial (AUE), em caráter experimental, contra a covid-19 . A substância é a quinta autorizada no país, sendo a quarta em uso emergencial.

“Apesar dos esforços para ampliar a vacinação, ainda precisamos disponibilizar mais medicamentos capazes de evitar que os pacientes infectados desenvolvam complicações”, disse Meiruze Freitas, diretora da Anvisa e relatora do processo, protocolado pela empresa GlaxoSmithkline Brasil Ltda em 19 de julho.

“A autorização de mais um tratamento com anticorpo monoclonal amplia as opções terapêuticas, em especial aquelas capazes de atuar contra as variantes do novo coronavírus que circulam no Brasil. Esperamos que o uso desse medicamento reduza a necessidade de hospitalização em pacientes com Covid-19 leve a moderado”, completou.

A substância já é aprovada pela Agência Reguladora Norte Americana (FDA) e pela Health Canada. Na Europa, o órgão regulador emitiu parecer científico apoiando seu uso como uma opção de tratamento para a covid-19.