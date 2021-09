Secretaria de Educação de Adamantina aumenta capacidade das salas de aula para 50% a partir de segunda-feira (13)

A partir da próxima semana, a Secretaria de Educação de Adamantina começará a atender 50% dos alunos por sala. A medida foi tomada pela equipe técnica da pasta em prol da aprendizagem dos alunos.

Conforme explica a assessora técnico-pedagógica da pasta, Maria Angelica dos Santos Feitoza, é hora de colocar em prática todas as teorias aprendidas.

“Para isso precisamos apoiar de perto o professor e ajudá-los nesse processo, respeitando suas experiências e construindo juntos. Sabemos que tudo que foi orientado são as melhores estratégias para o momento que estamos passando e torná-las aplicáveis garantirá uma recuperação/avanço de aprendizagem. Precisamos nesse momento ter um processo contínuo de diagnóstico e aprendizagem”, afirma.

Já a assessora técnico-pedagógica, Adriana Muniz, comenta que todo o trabalho está na montagem de turmas que apresentam necessidades semelhantes. “Estamos em um período de recuperação, apoiando habilidades que não foram adquiridas pelos alunos, para posteriormente implementar os conteúdos e habilidades do ano em que estão. Se assim não for feito, eles vão ficando com uma defasagem cada vez maior”, diz.

Plano de Retomada

A partir de segunda-feira (13), a EMEI Ciclo I contará com 50% dos alunos em sala de aula. A turma da manhã será atendida das 7h30 às 11h30 e o período da tarde das 13h às 17h. O educador ficará com cada grupo 2h30 e os grupos serão atendidos de segunda a sexta-feira.

A EMEI Ciclo II também atenderá 50% da capacidade da sala. Os estudantes da manhã terão aulas das 8h às 11h40 e no período da tarde das 12h30 às 16h10 também de segunda a sexta-feira.

O Ensino Fundamental também atenderá 50% dos alunos por sala. O horário de aula da turma da manhã será das 7h às 11h40 e da tarde das 12h20 até as 17h. Os grupos também serão atendidos nos cinco dias da semana.

Higienização das salas de aula

A Secretaria de Educação, por meio da equipe de cada unidade escolar, fará a higienização das salas nos intervalos dos períodos e/ou sempre que for necessário cuidando sempre com cautela de todos os protocolos.

O secretário de educação, Osvaldo José, relembra que, para a retomada das aulas presenciais por meio do ensino híbrido, os professores desde o início do ano vem passando por formações que tem como foco o apoio em suas práticas e para oferecer o melhor para os alunos.

“Sabemos que esse é um momento de retomada e pais/responsáveis que ainda não se sentirem seguros podem procurar a unidade escolar do seu filho e conversar com a equipe gestora. Essa volta é muito importante, porque o contato presencial com o professor é imprescindível”, finaliza.