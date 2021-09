Quadra de Futebol Society no Parque dos Pioneiros pode ser reservada nos períodos diurno e noturno

A Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação coloca a quadra de grama sintética à disposição para o uso da população nos períodos diurno e noturno.

A reserva de horários para utilização deve ser feita por um usuário responsável na sede da Secretaria de Esportes, mediante o preenchimento do formulário, conforme disposto no artigo 6º do Decreto Municipal nº 5.892, de 27 de julho de 2019.

Conforme o documento, no artigo 6º, parágrafo 2º, não serão realizados agendamentos, ou qualquer espécie de reserva de horários para a utilização da quadra por telefone, via aplicativo WhatsApp, correio eletrônico ou qualquer outra forma de agendamento remoto.

“A quadra está à disposição dos munícipes gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h, bem como nos sábados e domingos das 8h às 11h e das 13h às 18h. O funcionamento no período noturno se deve em razão da instalação de um dispositivo timer eletrônico que acenderá o sistema de iluminação das 18h00 a 23h00”, indicou o secretário Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’.