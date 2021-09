Prefeitura de Adamantina avança com o Projeto “Avenidas Responsáveis”

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) deu início aos estudos técnicos para a próxima etapa do Projeto Avenidas Responsáveis. A ação visa estruturar a Avenida Marechal Castelo Branco – Via de Acesso.

O pré-projeto foi apresentado pela pasta, aos representantes da Polícia Militar, 1°Ten PM Fenille, da 2.Cia da Polícia Militar de Adamantina e do Cb PM Ebeling, do Corpo de Bombeiros, membros da Comissão Municipal de Trânsito.

“O resultado da reunião foi incentivador para as próximas etapas deste projeto. A Via de Acesso é a entrada da cidade, muito mais que deixar tudo bonito, nosso projeto está voltado para a ordenação do tráfego, controle da velocidade dos veículos e segurança aos pedestres. Nosso estudo quer que a mobilidade urbana seja acessível a todos os usuários da via”, salienta o secretário de planejamento e presidente da Comissão de Trânsito, João Vitor Marega.

Aqueles que tiverem interesse em conhecer o pré-projeto estão convidados a participar da apresentação que será realizada amanhã, dia 9, às 19h30 no Anfiteatro Fernando Paloni. Todos os protocolos sanitários serão seguidos durante a ação.

A pasta e o DEMTRAN já enviaram convites físicos aos comerciantes e moradores da Avenida Marechal Castelo Branco, que são os principais interessados na estruturação do local.

Relembre

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), desenvolveu o “Projeto Avenidas Responsáveis”. A Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) integram as ações.

O objetivo do projeto é modernizar o sistema viário das principais avenidas da cidade por meio da implementação de sinalização, equipamentos de controle de tráfego e alteração do fluxo de veículos e, ainda, realizar campanhas educativas. A iniciativa visa garantir a segurança de todos os usuários das vias.

Etapa em execução

A mobilidade e a segurança serão melhoradas na Avenida Antônio Tiveron por meio de um novo dimensionamento da via, implantação de canteiro central com flores e iluminação e, ainda, nova faixa para conversão livre à direita, no sentido centro, acessibilidade e o trânsito de pedestres.

As melhorias no trânsito objetivam ainda facilitar o acesso ao memorial que será construído.

A área de cinco mil metros, hoje utilizada como acesso dos bairros ao centro pelos pedestres, será padronizada com calçamento acessível, receberá árvores, bancos e espaço de homenagem, tanto às vítimas da pandemia do COVID-19 como para os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia. Com essas modificações, os pedestres terão um caminho acessível e mais uma área de lazer para os munícipes.