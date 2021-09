Praça de esportes do Jardim Adamantina recebe implantação de concreto na pista de caminhada

A praça de esportes do Jardim Adamantina está sendo melhorada. Por meio do trabalho conjunto das Secretarias Planejamento, de Obras e de Agricultura, a Prefeitura do Município começou a implantação do novo piso com concreto na pista de caminhada existente em volta do campo.

“Antes o local possuía solo inadequado para a prática da atividade física, porém, agora, passará a contar com estrutura de cimento, o que contribuirá com os movimentos feitos pelos usuários”, comentou o secretário de esportes Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’ em visita ao local.

Outra melhoria em andamento na praça esportiva é a construção dos vestiários, cujas obras estão na fase final de execução, segundo informação passada ao Folha Regional pela Prefeitura.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Adamantina, Toninho Revelin, acompanhou o início dos trabalhos.

“Esta pista de terra causava muito transtorno aos nossos moradores quando iam usar, porque levantava muito poeira ou virava um lameiro quando chovia. Mas agora sendo feita de concreto ficará muito boa. E por isso agradecemos a Prefeitura em nome dos moradores do bairro”.