OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA: Aumento de 50% em acidentes com vítimas graves e 1.224 veículos acima da velocidade

Finalizou às 23h59 desta terça-feira (7) a Operação Independência 2021 realizada pela Polícia Militar Rodoviária no Oeste Paulista. Houve redução pela metade no número de acidentes de trânsito sem vítimas, num comparativo com o ano passado. Contudo, o balanço apresentou um aumento na quantidade de vítimas.

A ação teve início à 0h01 da última sexta-feira (3) e fiscalizou mais de 1.344,525 km de rodovias em 56 municípios das regiões de Presidente Prudente, Dracena e Presidente Venceslau. Durante o período foram registrados seis acidentes de trânsito sem vítimas. Já as ocorrências com vítimas foram 10.

Veja:

A polícia ressaltou que a maioria dos acidentes pode ser evitada, pois “em grande parte dos casos, a causa desses sinistros continua relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, bem como o desrespeito às sinalizações”.

Entre as autuações foram os seguintes registros:

Já em relação às ocorrências criminais, neste ano ficaram zerados os números de prisões em flagrante e de apreensões de drogas:

Ocorrências policiais em 2020:

4 pessoas presas em flagrante por outros crimes

50.000 maços de cigarros apreendidos

11.282 itens de origem estrangeira, desprovidos de documentação fiscal

Ocorrências policiais em 2021:

0 pessoas presas em flagrante por outros crimes

0 kg de drogas ilícitas apreendidas (maconha, cocaína, crack, etc)

2.202 itens de origem estrangeira, desprovidos de documentação fiscal

1 procurado capturado



O Policiamento Rodoviário continua os apoios e ações humanitárias voltados aos usuários em geral (especialmente aos caminhoneiros), auxiliando, principalmente, no transporte de cargas e circulação de mercadorias, com isso, garantindo o abastecimento de todos os municípios do Estado de São Paulo e Estados vizinhos.

A presença e a visibilidade preponderam, sendo contínuo o trabalho conjunto com as concessionárias de rodovias, Departamento de Estrada de Rodagens (DER), Agência Reguladora de Transportes (Artesp) e outros parceiros.