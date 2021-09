Iluminação do Estádio recebe manutenção para treinos e jogos das categorias de base

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina fez a manutenção no sistema de iluminação do Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’.

Durante o trabalho foi efetuada a regulagem dos refletores a troca das lâmpadas danificadas e dos reatores. O que possibilitará uma melhor a visibilidade aos atletas durante os treinamentos e jogos.

Nesta quinta-feira (9), às 18h30, o sistema de iluminação do Estádio será utilizado com os amistosos das categorias de base da equipe do Guarani Capaz que enfrentará o Grêmio Prudente, nas categorias Sub-13 e Sub-15.

As partidas servem como preparação do time adamantinense para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol.

A Secretaria de Esporte agradeceu o apoio das Secretarias de Planejamento e de Obras da Prefeitura de Adamantina.