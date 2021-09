Criminoso responsável por financiar mega-assalto em Araçatuba é preso

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) informou a prisão de um homem apontado como diretor financeiro da estrutura que permitiu o ataque contra agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo (SP).

A detenção aconteceu na cidade de Sorocaba, também no interior paulista. Segundo informações do Deic, foram apreendidos documentos relacionados ao crime organizado que indica a presença do suspeito em atividades em vários estados brasileiros.

Há ainda a informação preliminar de que a logística da invasão a Araçatuba custou cerca de R$ 600 mil.