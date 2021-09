Adamantina se despede do ex-presidente da Câmara, ex-vereador e ex-secretário municipal Celso Mastellini

Nesta quarta-feira (8) foi divulgado pela família o falecimento do empresário e pecuarista Celso Osmar Mastellini, aos 66 anos de idade, vítima de um câncer. Assim, Adamantina se despede de uma das mais atuantes lideranças da política adamantinense entre 2001 e 2012.



Neste período Mastellini – ou apenas ‘Master’, como era carinhosamente chamado pelos amigos – assumiu a presidência do PPS (Partido Popular Socialista), se elegeu e exerceu o cargo de vereador por dois mandatos consecutivos (2001/2004 e 2005/2008), ocupou a presidência da Câmara Municipal no biênio 2005/2006 e também foi secretário municipal de Gabinete da Prefeitura de Adamantina na segunda administração do ex-prefeito Kiko Micheloni (2009/2012).



A última participação dele na política local foi nas Eleições Municipais de 2012, quando se candidatou a vice-prefeito ao lado do candidato a prefeito José Roberto Ferreira, mas não conseguiram se eleger.

Nos últimos anos Mastellini preferiu se dedicar à vida pessoal e aos negócios da família.



O velório tem início marcado para as 10h de hoje, no Velório Municipal, reservado à família e amigos mais próximos.



O sepultamento de Mastellini ocorrerá na tarde desta quarta-feira, no Cemitério de Adamantina, às 14h.

A equipe do Portal Adamantina Net e do Grupo Folha Regional destina aos familiares votos de pesar e estima o conforto necessário em seus corações neste difícil momento.