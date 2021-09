Polícia Ambiental autua madeireira em quase R$ 18,5 mil por irregularidades

Segundo a polícia, as madeiras armazenadas eram do tipo caibro de sucupira, assoalho de garapeira, viga de garapeira, viga de sucupira, viga de jatobá, viga de maçaranduba, viga de roxinho, tábua de garapa, sarrafo de sucupira e tábua de sucupira.

Com os fatos foi lavrado contra a madeireira dois Autos de Infração Ambiental, sendo um por venda de madeira sem licença, no valor de R$ 14.280, e outro por ter em depósito madeira sem licença válida, no valor de R$ 4.219,20. Ao todo as multas chegaram a R$ 18.499,20.