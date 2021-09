Moradores cobram limpeza no terreno do centro comunitário no Jardim Adamantina

Na última semana residentes no Jardim Adamantina entraram em contato na Redação do Folha Regional para reclamar da falta de conservação no terreno público do centro comunitário do bairro. Inclusive, enviaram fotos do local.

Os moradores relataram que o mato está muito alto, o que facilita o surgimento de animais peçonhentos.

“Gostaríamos de saber com quem fala sobre terrenos sujos de propriedade pública? Porque já foi feita reclamação e quando é da gente eles (Prefeitura) vêm até querendo multar”.

A reportagem esteve no local na manhã desta sexta-feira (3) e realmente constatou exatamente a situação descrita.

De acordo com afirmação feita pelos moradores, o caso já foi levado à Prefeitura, porém, até então, não se tomou providência.

“Se é para deixar assim, podia fazer contrapiso e deixar as crianças brincar, tem espaço e antes tinha até parquinho pra crianças, então podia voltar a ter”, sugerem os vizinhos.