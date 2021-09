Demora por exames é relatada e Saúde confirma ter fila de espera devido à oferta mensal ser menor que a demanda

O Jornal Folha Regional recebeu relatos de pacientes que buscaram atendimento nas unidades básicas de saúde no início de julho e receberam pedido de exames disponibilizados pelo Município, no entanto, até a última quarta-feira (1º de setembro) os mesmos ainda não haviam sido agendados. A principal reclamação é com relação à endoscopia.

Desde o começo de julho deste ano a Secretaria Municipal de Saúde colocou em funcionamento Centro de Imagens de Adamantina (Examina), que oferecidas à população raios-x, ultrassom e tomografia.

A reportagem enviou questionamentos sobre os reclamos dos pacientes. E em resposta a pasta informou que as vagas para exames são disponibilizadas pela Santa Casa de Adamantina, via sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), sendo agendados de acordo com as quantidades ofertadas/mês.

“Algumas ofertas de exames são disponibilizadas pelos serviços de saúde: AME Tupã e HC Marília, o que pode ocasionar demora, pois as quantidades ofertadas/ mês são inferiores à demanda gerada/mês. Ainda levando em consideração a paralisação de algumas ofertas por esses serviços, não retornando ainda a normalidade”, acrescentou a Saúde. A Secretaria confirmou que existe fila de espera, porque depende das vagas ofertadas pelos serviços de saúde “e a oferta é menor que a demanda gerada mensalmente”. E revelou em quais as especialidades: audiometria, colonoscopia, ECO, ECO Infantil, Holter, MAPA, Teste Ergométrico, EEC, ENMG, Espirometria, Mapeamento de Retina, Videolaringoscopia, Nasofibroscopia , EED Infantil e Adulta, EDA Infantil e adulto, RNM, RNM com sedação, Tomografia e ECG. Já os pedidos para ultrassom, mamografia e de densitometria óssea não têm demanda reprimida.

Quanto à endoscopia, especificamente, a explicação dada pela pasta foi que são disponibilizadas 10 exames/mês pelo AME de Tupã e há contrato da Prefeitura com um profissional de Adamantina para mais 20 exames/mês, o que totaliza a cota mensal de 30 exames. E a demanda gerada por atendimentos médicos é de 52 solicitações de exames/mês.

“A Secretaria de Saúde informa que alguns agendamentos que são realizados nas cidades de Tupã, Marília, Ourinhos e Herculândia e os pacientes se recusam a ir, querendo o atendimento no município mesmo em casos que só existam esses serviços como referência. Por esse motivo, o paciente retorna para a espera. A fila de exames não é só um problema do município, mas que ocorre em todas as cidades do estado. Apesar disso, a cada ano vem se organizando a fim de equalizar a situação”, finalizou a resposta a pasta.