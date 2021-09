Carreata e motociata movimentam Adamantina neste 7 de Setembro

Uma grande carreata e motociata iniciada na manhã de hoje (7) está movimentando Adamantina neste feriado de Independência do Brasil.

O evento teve sua concentração iniciada por volta das 9h no Campus II da UniFAI recebendo pessoas da Cidade Joia e também participantes de Flórida Paulista, Lucélia, Mariápolis e outras cidades da região.

Além de passar pelas ruas e avenidas de Adamantina, o movimento que traz carros com bandeiras do Brasil, som e outros símbolos nacionais e que conta ainda com a participação de ciclistas, tratoristas e outros segmentos, seguirá até o Parque dos Pioneiros onde está marcada a concentração final do evento.



Ainda segundo apurado pelo Adamantina Net, os participantes que também manifestam apoio ao Governo Federal, foram mobilizados para uma arrecadação de alimentos que serão destinados para instituições de Adamantina.

O Núcleo de Jornalismo do Adamantina Net falou momentos antes da postagem desta reportagem com Polícia Militar que acompanha o ato e destacou que as manifestações acontecem de forma pacífica e dentro da normalidade sem nenhum registro de ocorrência até o momento.