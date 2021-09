Capotamento na SP-294 deixa oficial do Exército ferido e esposa em estado grave

Um cabo do Exército Brasileiro, se envolveu em um acidente na tarde deste feriado da Independência, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Parapuã.

Informações dão conta de que o militar, de 25 anos, com sua esposa, de 24 anos, retornavam para a cidade de Campo Grande/MS, após visitaram parentes, na cidade de Assis, quando no km 566, um dos pneus do veículo, um Toyota, estourou, vindo a perder o controle da direção e capotando as margens da rodovia.





O militar e a esposa foram socorridos para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, no local foi constatado que ele teve ferimentos leves e a esposa ficou em estado grave, conforme a Polícia Rodoviária.



O Corpo de Bombeiros, a Eixo SP e a Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, trabalharam na ocorrência.