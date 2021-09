Arma de fogo e munições são apreendidas após briga entre dois homens

Conforme informações da polícia, o dono de um ferro velho teve problemas com um morador de rua devido a vendas de latas de alumínio e na Avenida Quatorze de Setembro eles entraram em luta corporal.

O homem estava em uma caminhonete, em frente a um lanche, desembarcou do veículo e saiu correndo atrás do morador de rua. Na ocasião, segundo a PM, foram efetuados vários disparos de arma de fogo.

Pouco tempo depois, o motorista voltou calmamente com uma arma de fogo em punho, entrou na caminhonete e foi embora. As testemunhas anotaram os dados da placa e, com essa informação, a Polícia Militar conseguiu dois endereços.