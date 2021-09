SP: 67% das cidades do Estado não registram mortes por covid-19 há uma semana

Dois terços das cidades do Estado de São Paulo não registram mortes por covid-19 desde há uma semana. O levantamento divulgado governo aponta que dos 645 municípios, 432 não têm vítimas desde 27 de agosto.

Para a gestão, o número reflete o avanço da vacinação – 96,5% da população adulta recebeu ao menos uma dose do imunizante, e 51,9% já está com o esquema vacinal completo.

Considerando os dados acumulados nas últimas quatro semanas, são 210 cidades sem mortes desde o dia 6 de agosto. Os números estão disponíveis para consulta pública no site do Governo do Estado.