REVIVER ADAMANTINA: RADIO BRASIL DE ADAMANTINA

Por volta de 1948, em uma época onde esta região ainda era sertão em fase de colonização e criação de seus primeiros municípios, o pioneirismo dos irmãos Pedroso – José Correa, Abel e Sinézio cria a rede de Emissoras Brasil, com sede em Campinas e filiais em cidades do interior do estado: Adamantina, Dracena e Tupi Paulista.

Em comum acordo entre os sócios e emissoras da Alta Paulista, desmembra-se após alguns anos a rede.

Torre de transmissão da Rádio Brasil próximo onde está a Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Assume o comando o então deputado José Correa Pedroso Júnior. Posteriormente as emissoras foram vendidas para funcionários ou gerentes capacitados para continuar o trabalho.

A Rádio Brasil de Adamantina entrou no “Ar” em caráter experimental no dia 18 de dezembro de 1948, antes mesmo da cidade ter conseguido a sua emancipação político-administrativa, o que veio a acontecer em 1949.

Porém, o aniversário da emissora é comemorado em 30 de setembro de 1949, tempo necessário para conseguir a documentação exigida, operando em definitivo