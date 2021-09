Prolongamento da Avenida Francisco Bellusci no Distrito Industrial será pavimentado e gera expectativa para novas empresas

Após anos de espera os empresários cujos estabelecimentos estão instalados no prolongamento da Avenida Francisco Bellusci, finalmente, conseguirão a pavimentação do trecho na continuidade do Distrito Industrial.

A obra foi confirmada pelo prefeito Márcio Cardim (DEM). Semanas atrás a implantação de asfalto no local havia sido tema de reunião realizada no gabinete da Prefeitura de Adamantina entre o prefeito Márcio Cardim e os secretários municipais João Vitor Marega (Planejamento) e Wellington Zerbini (Obras).

Na oportunidade os membros do Executivo definiram a realização do estudo técnico da viabilidade econômica para a execução da obra.

Acompanhado por vereadores, o prefeito esteve no prolongamento da avenida e fez o anúncio da melhoria aos empresários, representados por Cesar Macanham.

O trecho da Francisco Bellusci abriga indústrias e empresas, cujos proprietários e funcionários sofrem bastante com a poeira nos dias secos e com o barro na época das chuvas. A obra era uma promessa da campanha eleitoral de 2016 feita a proprietários de empresas do local pelo então candidato Márcio Cardim.

O prolongamento da Avenida começa após a Marmoraria Unipedras e se estende até o Via Hotel 595 próximo ao acesso para o Jardim Adamantina.

Segundo informou o prefeito, a pavimentação será viabilizada por meio de parceria entre o poder público e a iniciativa privada. No entanto, não relatou quanto deve ser iniciada.