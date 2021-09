Adamantina vence todas as categorias de base em jogos contra o Tupã

As categorias de base do Guarani Capaz/Selar se prepara para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol de Campo nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

No último sábado pela manhã (dia 4) jogando amistosamente no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo as equipes de Adamantina venceram todas as categorias da agremiação AITEC de Tupã.

A categoria Sub-11 venceu por 2 a 0, já a categoria Sub-13 aplicou uma goleada pelo placar elástico de 4 a 1 e a equipe do Sub-15 venceu pelo placar de 2 a 1.

Nesta quinta-feira, dia 9 de setembro, partir das 18h30 as equipes do Guarani Capaz/Selar recebem as categorias menores do Grêmio Prudente que disputa o Campeonato Paulista.

A Secretaria de Esportes e Instituição Capaz agradecem e parabenizam todos os atletas e comissão técnica pela dedicação nos treinamentos e jogos.