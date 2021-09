Instalações de antigo curtume são atingidas por incêndio em Adamantina

As instalações do antigo curtume Couroada foram atingidas por um incêndio na tarde deste domingo (5) em Adamantina.

O fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros que contou com o apoio de um caminhão tanque da prefeitura.

As chamas atingiram os galpões em que o couro era processado quando a empresa funcionava, local onde se concentraram os trabalhos de combate pelos homens do Corpo de Bombeiros com o uso de equipamentos especiais de proteção e oxigênio, devido a presença de produtos químicos.



Uma área de vegetação existente nas imediações também foi atingida pelo incêndio e foi necessário o uso de um trator de um proprietário rural vizinho do local para realizar um aceiro com o intuito de fazer com que o fogo não avançasse e atingisse sua área de pasto.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas nos próximos dias.

Com as atividades encerradas desde 2013, muitos funcionários ainda enfrentam uma batalha judicial pelo recebimento de salários e outros direitos trabalhista.