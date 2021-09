Rede Promover Vida realiza eventos on-line de ações de promoção à vida, prevenção e posvenção do suicídio e de outras violências dias 9 e 10

10º Encontro por uma Cultura de Paz e 5º Simpósio Regional de Prevenção e Posvenção do Suicídio reúnem diversidade de temas e parcerias de pessoas e órgãos de seis estados brasileiros

Nos próximos dias 9 e 10, a Rede Promover Vida, um coletivo de instituições, profissionais e pessoas em prol da vida de Adamantina (SP) e região, da qual o Núcleo de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) é membro e articulador, irá promover o 10º Encontro por uma Cultura de Paz: ações de promoção da vida, prevenção do suicídio e outras violências e o 5º Simpósio Regional de Prevenção e Posvenção do Suicídio.

Os eventos, cuja programação prevê conferências e mesas-redondas, ocorrerão de forma on-line e ao vivo por meio das redes sociais da UniFAI (facebook.com/unifaiadamantina e youtube.com/unifaiadamantina).

Desde 2011, em data próxima a 10 de setembro, o dia mundial de prevenção do suicídio, a Rede Promover Vida traz nos encontros uma diversidade de temas, por várias profissões, voluntariado e instituições parceiras e com a doação e dedicação de pessoas e órgãos em toda a sua preparação, organização e execução.

A programação de discussão do suicídio e a possibilidade de intervenção por diferentes óticas, será abordada por palestrantes da região, pertencentes à Rede, e profissionais da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul e de São Paulo. O encontro recebe o apoio da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (ABEPS).

“Este encontro pretende, além de promover formação humana para lidar com situações envolvendo comportamento suicida e promoção de saúde, trocar experiências (práticas e pesquisas) e fortalecer a implantação e/ou aprimoramento de ações nas políticas públicas, entre outras possibilidades de intervenção”, ressalta a Prof.ª Ma. Ana Vitória Salimon-Santos, doutoranda em Psicologia pela Unesp de Assis, diretora da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e Membro do Núcleo de Apoio à Vida de Adamantina.

Durante as transmissões ao vivo será disponibilizado um link para que o participante registre a presença, caso deseje obter um certificado de participação.

Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Psicologia pelo e-mail [email protected]. Para informações sobre a Rede Promover Vida entre em contato pelo [email protected].

Programação

Na quinta-feira, 9, pela manhã, as palestras trarão como temas o suicídio, impacto e serviços de intervenção/prevenção. Já no período da tarde, as apresentações e discussões serão sobre violência, reflexões e intervenções.

Dia 10, haverá evento durante os três períodos do dia. Pela manhã, a partir das 8h, os eixos centrais de debates compreenderão a promoção de saúde e prevenção de agravos.

No período vespertino serão discutidos o suicídio e posvenção, que são as intervenções após a perda por suicídio. Já na noite de sexta-feira, a partir das 19h30, o grande tema será suicídio e comunicação.

A programação completa com a descrição dos parceiros palestrantes está disponível em: fai.com.br/eventos/simposiosuicidio/.