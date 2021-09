Providência sobre crianças pedindo esmolas e vendendo doces no centro da cidade é questionada na Câmara

Nos últimos meses se tornou corriqueiro encontrar menores de idade no centro da cidade pedindo esmolas nos semáforos ou vendendo doces pelas ruas. E esta situação foi tema de cobrança de providências por vereadores durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal.

De autoria de Noriko Saito e Paulo Cervelheira, ambos do PV (Partido Verde), o Requerimento nº 216/ 21, solicita informações sobre “quais as medidas vêm sendo tomadas pelo Conselho Tutelar de Adamantina com a crescente quantidade de crianças e adolescentes nesta prática.”

Na manhã de sábado passado (21), a reportagem do Folha Regional foi abordada por menores no semáforo existentes no cruzamento das Avenidas Rio Branco e Adhemar de Barros.

“Esses dias mesmo fui parada e conversei com eles. Devido à pandemia (Covid-19) existem famílias passando necessidades e acabam colocando também as crianças para tentar ganhar algum dinheiro para ajudar comprar as coisas para a casa. Sabemos que a situação é difícil. Mas é preciso que o Conselho Tutelar esteja atento e tome providências com relação a esse caso envolvendo crianças e adolescentes. As aulas já retornaram e precisa também ver se estão frequentando a escolas”, comentou Noriko durante a sessão da Câmara.

O requerimento foi aprovado pelo plenário e encaminhado pela Presidência do Legislativo para resposta do Executivo.