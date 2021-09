Duas mulheres são presas em flagrante por tráfico em Adamantina

Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes nesta quinta-feira (2) em Adamantina.

Segundo informou a Polícia Militar, foram recebidas denúncias de que as mesmas estariam utilizando uma moto para a venda de entorpecentes e as equipes intensificaram o patrulhamento com o intuito de abordar e verificar as informações.

Elas teriam sido avistadas pelos policiais nas proximidades da Avenida da Saudade quando entregavam um objeto envolto em papel alumínio para um homem recebendo dinheiro em seguida.

Foi dada a ordem de parada que não foi obedecida e a condutora tentou fugir pelas ruas da cidade. A Polícia Militar notou que um objeto teria sido dispensado pela via e realizou a abordagem após o acompanhamento que teve fim na Rua Fioravante Spósito.



Uma policial feminina apoiou na busca pessoal nas envolvidas onde nada de ilícito foi encontrado, apenas dois celulares e R$ 110,00 em dinheiro.

Os policiais refizeram o trajeto e localizaram dez pedras de crack que haviam sido dispensadas.

A acusada foi questionada se havia mais entorpecentes em sua residência e informou que possuía um tijolo de maconha que seria para seu uso.

Foi solicitado apoio do Canil Setorial da PM e na vistoria do imóvel foram encontrados um tijolo fracionado de maconha, duas pedras brutas de crack e no interior de um pote de café uma pedra de crack já embalada para venda que estava sobre o armário, além de R$ 262 em dinheiro.

As mulheres foram apresentadas no Plantão Policial e permaneceram detidas à disposição da Justiça.