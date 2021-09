ARTIGO: VIGILANTE E AVES DE RAPINA DO MERCADO PROVINCIANO…

“Tudo começou quando o Coringa e eu terminamos. Foi completamente mútuo. Não demorou para eu me levantar de novo. Pronta para abraçar a deusa feroz dentro de mim.” (Aves de Rapina)

Sérgio Barbosa (*)

Tal qual aquela SÉRIE de TV que causou no passado, eis que surge de um jeito ou de outro nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, aquele que se considera o VIGILTANTE que está cima de tudo e de todos/as…

Pode-se registrar que o DITO CUJO está mais para as denominadas AVES DE RAPINA que atuam no MERCADO PROVINCIANO em nome dos seus INTERESSES COMERCIAIS e ponto quase final…

Entretanto, deve-se DESTACAR que as MENTES BOVINAS continuam seguindo o BERRANTE por aqui ou ali, bem como, seguindo o tal do MITO que faz algum tempo que perdeu o RUMO das COISAS por ser o COISO…

Todavia, como sempre, este é o MUNDO DAS ESCOLHAS, assim, tudo pode SER aquilo que não PODE SER e assim por diante, todavia, o DITO CUJO travestido de VIGILANTE PROVINCIANO se colocar sempre como o DONO DA VERDADE…

Deve ser COMPLEXO de BOZZONARO, porém, entendo que NADA MELHOR DO QUE UM DIA DEPOIS DO OUTRO, haja vista que não se pode EMGANAR para TODO O SEMPRE deste ou do outro lado de um mesmo lado…

Faz anos e anos que o DITO CUJO acredita que PODE TUDO em nome dos seus interesses um tanto quanto PATROCINADO pelas denominadas TROCAS NADA SIMBÓLICAS em tempo de PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

As IRONIAS e outros DESENCONTROS são necessários nestes OCASOS de um TALVEZ com muitas RETICÊNCIAS no final das FRASES, tendo em vista que o VIGILANTE está de OLHO e OUVIDOS atentos aos movimentos CONTRÁRIOS as suas ESCOLHAS para isto ou aquilo, ainda, sem mais e com muito menos…

Deve ser mais do que COMPLICADO querer SER o que nunca vai poder SER, mesmo assim, tais MENTES BOVINAS estão atreladas quase sempre ao SENSO COMUM em nome das suas BANDEIRAS do PASSADO que continua neste PRESENTE e sem FUTURO para uma aproximação com o BEM COMUM em terras PROVINCIANAS…

De um jeito ou de outro, VOCÊ pode fazer a DIFERENÇA neste cenário do FAZ DE CONTA, entretanto, faz-se necessário estar em SINTONIA com os FATOS que ocorrem nas diversas áreas focadas no MERCADO GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de PANDEMIA…

Como as famigeradas AVES DE RAPINA que continuam atacando em todas as FRENTES PROVINCIANAS, deve-se MANTER a proposta de sempre, ou seja, A MELHOR DEFESA É O ATAQUE nesta PROVÍNCIA com suas MANADAS que teimam sem SEGUIR O BERRANTE do tal VIGILANTE…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail; [email protected]