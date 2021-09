Secretaria de Assistência Social entrega 290 quilos de alimentos para os Vicentinos

A Campanha Vacina contra Fome, criada pelo Governo do Estado, com o objetivo de incentivar a doação de alimentos não perecíveis no ato da imunização contra a COVID-19 continua sendo realizada em Adamantina.

Todos os alimentos arrecadados no município são destinados às entidades que atendem famílias que estão em situação de insegurança alimentar. Nas últimas semanas, foram arrecadados 290 quilos que foram entregues na tarde de ontem (1) para a Sociedade São Vicente de Paulo, os Vicentinos.

Vacinação com a 1ª dose

A partir de hoje (2), podem receber a 1ª dose da vacina, adolescentes que tem 15 anos. O município tem um público estimado de 360 pessoas. A imunização ocorre no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 13h às 17h.

Para receber a vacina, o adolescente precisa contar com a presença de um adulto responsável, podendo esse proceder com a autorização verbal no ato.

No caso da impossibilidade do comparecimento dos pais/responsável, é necessário preencher a autorização que estará disponível em todas as unidades básicas de saúde do município e no site da Prefeitura de Adamantina e entregar no Centro Integrado de Saúde (CIS) na hora que o adolescente for imunizado, conforme consta no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Esquema Vacinal Completo

Até ontem (1), Adamantina registrava 505 munícipes que deixaram de procurar o CIS para receberem a 2ª dose do imunizante e assim ficar com o esquema vacinal completo. Aqueles que estão com a 2ª dose atrasada podem procurar o CIS de segunda a sexta das 13 até às 17h.