Operação da Polícia Civil resulta na apreensão de drogas

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE e Delegacia de Investigações Gerais – DIG), com apoio do Grupo de Operações Especial – GOE, deflagrou na manhã desta quinta (2), a operação “Sentinelas”.

Os mandados judiciais, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Dracena, foram cumpridos em três imóveis residenciais localizados nos bairros Jardim Brasilândia, Jardim Vera Cruz e Jardim Bela Vista. Trata-se de trabalhos investigativos desenvolvidos pelas Unidades Especializadas, que após reunir indícios da prática de traficância de drogas, representou para Justiça os pedidos de mandados de busca e apreensão domiciliar.

A operação “Sentinelas” resultou na apreensão de várias porções de maconha, acessórios para embalar entorpecentes e uma faca com resquícios semelhante de maconha na lâmina, que foram encontradas na casa de um homem de 24 anos, morador do bairro Jardim Brasilândia, o indivíduo não foi localizado no local. A busca no imóvel foi acompanhada por familiares do suspeito.

As investigações terão prosseguimento, em fase de inquérito policial, pela prática do crime de tráfico de drogas. Participaram da Operação “Sentinelas” 15 policiais civis, em 6 viaturas operacionais.

Denúncias anônimas sobre pontos de tráfico de drogas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, ou pelo fone (18) 3821 3753, da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE. O sigilo e o anonimato são garantidos.