Conta de luz: simule o que você precisa fazer para conseguir o bônus do governo

O pesquisador do FGV CERI, Diogo Lisbona, diz que enquanto o custo para geração de um megawatt-hora nas termelétricas é em torno de R$ 2500, o valor para a produção da mesma quantidade de energia em hidrelétricas é de aproximadamente R$ 300. O diretor do Instituto Ilumina Roberto Araújo acrescenta que na década de 50 o Brasil passou por uma crise tão grave quanto a atual, com afluência baixa por cinco anos, que poderia ter sido experiência:

“Isso não é uma surpresa. Faltaram investimento e planejamento. Trocamos hidrelétricas que seriam boas para a gente por termelétricas.”

Gasto maior nas indústrias

O maior gasto de energia não ocorre nos lares domésticos, mas sim na indústria, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (Epe). Segundo a resenha mensal do mercado de energia elétrica, divulgada em agosto, enquanto as famílias usaram 151.713 GWh nos últimos 12 meses, a indústria utilizou 179 mil GWh, com destaque para os setores metalúrgico, químico, de produtos minerais não metálicos e de extração de minerais metálicos.

Em julho, inclusive, a indústria teve o maior consumo para o mês desde 2014, com alta de 9,8% em relação a igual período de 2020. Já o consumo residencial desacelerou 0,5% devido às temperaturas mais amenas.

No inverno, junto a uma cafeteira, a televisão é responsável pelo maior consumo energético na casa da especialista em Experiência do Cliente Bruna Rossi, de 30 anos. Isso porque ela gosta de assistir a programas diferentes do marido e, para isso, eles usam duas televisões simultaneamente. Com a implementação da bandeira da escassez hídrica no fim do ano, porém, seu maior temor é o ar-condicionado, que costuma ser bastante utilizado pelo casal no verão.

“Já conversamos sobre nos policiarmos com luzes que deixamos ligadas desnecessariamente e até sobre passar um pouquinho mais de calor neste verão, pois não vai ter como”, conta.

Brasil parado: inflação freia consumo das famílias

Além de ter que driblar a crise de energia em casa, sem direito trabalhista, Sérgio Rodrigo de Souza enfrenta uma jornada de trabalho de 13h por dia para obter o sustento da família, que inclui a mulher, Yasmin Alves, servidora da Uerj, e o filho Bernardo, de 3 anos. Com a disparada no preço dos combustíveis este ano, a aritmética passou a fazer parte da seleção de corridas. Ele só aceita trechos mais longos, pois corridas pequenas já não compensam o custo.

A família foi forçada a fazer escolhas também no cardápio do dia.

“Aqui, trocamos a carne vermelha pelo peixe, porque é mais barato. Antes, era o frango, mas como ficou caro, agora trocamos por carne de porco. No começo do ano, a gente gastava R$ 600 por mês em mercado e, hoje, além disso, estou comprando os não perecíveis essenciais, como feijão, assim que recebo, e lá se vão mais R$ 500”, explica Yasmin Alves, esposa de Sergio.

“Não consigo juntar dinheiro para ficar meses sem trabalhar, me recuperando”, lamenta.

O comportamento da família Souza é um exemplo do que ocorreu no país no segundo trimestre, quando mesmo com a reabertura da economia, o consumo ficou estagnado, o que surpreendeu especialistas.

Com a inflação em alta e juros crescentes, o consumo das famílias, tradicional motor da economia, ficou estável no segundo trimestre na comparação com os três primeiros meses do ano. Importante motor da economia, ele ainda está 3% abaixo do período pré-pandemia, o que contribuiu para o desempenho aquém do esperado do PIB.