Bolsa Trabalho segue inscrições abertas até amanhã (3)

A Prefeitura de Adamantina informa que o Governo do Estado de São Paulo prorrogou as inscrições do Programa Bolsa Trabalho até sexta-feira (3). A iniciativa consiste na destinação de bolsas para a população desempregada.

Para o recebimento de R$535,00 por cinco meses, os inscritos na ação deverão desempenhar atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais por 4 horas diárias, 5 dias por semana e, ainda, participarão de curso de qualificação profissional e apoio à empregabilidade.

A seleção será realizada até o dia 4 de setembro e a convocação se dará por meio do Diário Oficial. Para se inscrever no programa, a pessoa precisa estar desempregada e ter renda familiar de até R$550,00 por pessoa.

Além de trabalhar, o cidadão terá cursos disponíveis nas áreas de Auxiliar de Controle de Produção e Estoque; Gestão Administrativa; Gestão de Pessoas; Organização de Eventos; Rotinas, Serviços Administrativos e Secretariado e Recepção.

Os interessados devem acessar o site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalho para efetivar a inscrição.

A Secretaria de Assistência Social disponibilizará uma equipe para auxiliar os munícipes que desejarem efetivar sua inscrição. Dúvidas e mais informações podem ser sanadas pelo telefone (18) 3521-1900.