Vereadores pedem informação sobre campos e secretário afirma que já estão implantados

Em sessão ordinária da Câmara Municipal por meio do Requerimento nº 220/2021 os vereadores adamantinenses solicitaram informação da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação sobre projeto já anunciado e que ampliará ainda mais a estrutura esportiva do município.

“Quando serão implanta dos os dois campos de futebol que constam no Projeto de Revitalização do Parque dos Pioneiros?”, solicitaram os autores do documento, assinado por Hélio Santos, Noriko Saito, Ricardo Cangirão e Cid Santos.

A reportagem do Folha Regional procurou o secretário municipal de esportes Ronaldo Pereira Dutra ‘Tuiuiú’ para buscar uma resposta. E ele afirmou que os campos já estão implantados. “Já foi feita a terraplanagem e o plantio de grama”.

Questionado ainda sobre o motivo pelo qual não foram colocados em funcionamento, Tuiuiú explicou: “Falta apenas a colocação das traves, que já estamos providenciando, e a pintura das linhas. Depois disto serão entregues à população e ficarão à disposição dos esportistas”.