Secretaria de Educação de Adamantina inicia processo de matrículas dos alunos

Pais de alunos já matriculados devem procurar a unidade para atualização cadastral

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que estão abertas a partir de hoje e seguem até o dia 30 de setembro as matrículas nas escolas municipais para os alunos que completam 4 anos até o dia 30 de junho de 2022 e que ainda não frequentam nenhuma unidade da pré-escola.

Nesse caso, os pais e/ou responsáveis devem procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência.

As crianças que completam 4 anos até o dia 30 de junho de 2022 e que já estão matriculadas em alguma unidade do ciclo I – Creche devem seguir a orientação recebida na escola.

Os alunos que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2022 deverão ser matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental de acordo com o encaminhamento recebido nas unidades da pré-escola.

A pasta pede ainda que todos os pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino procurem a unidade escolar que seu filho está matriculado para atualização dos dados.

A medida é importante, pois facilita a comunicação e em virtude da pandemia, as escolas tem encontrado dificuldades para contatar os alunos bem como os responsáveis.