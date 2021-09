Gate localiza 98 explosivos espalhados por criminosos que atacaram bancos em Araçatuba

70 cartuchos de emulsão no caminhão

18 artefatos deixados no Banco do Brasil

29 artefatos no caminhão abandonado

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes do Gate realizam a detonação de 100 quilos de artefatos explosivos restantes, em um aterro sanitário do bairro Água Branca.

Só nas ruas centrais de Araçatuba foram localizados 32 explosivos. No caminhão abandonado pelos criminosos havia 29 artefatos e 70 cartuchos de emulsão (material explosivo usado para a produção de bombas).