Deputado Bragato anuncia R$ 1,4 milhão para recape asfáltico em Adamantina

O deputado Mauro Bragato informou que a Prefeitura de Adamantina receberá R$ 1,4 milhão para recapear ruas da cidade.

O prefeito Marcio Cardim disse que esse recurso vai proporcionar uma melhora significativa nas condições de pavimentação e trará mais qualidade para o tráfego de veículos.

O recapeamento será feito com asfalta CBUQ nas seguintes ruas e avenidas: Av. Miguel Veiga, Alameda Padre Nóbrega, Rua Joaquim Nabuco, Av. Rio Branco, Rua Syrlene Rodrigues de Castro, Av. Deputado Cunha Bueno, Av. Antônio Tiveron, Rua Dona Josefina Dall Antonia Tiveron e Alameda Dr. Armando de Salles Oliveira.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim o recapeamento totalizará quase 50 mil metros quadrados.

Bragato disse que está sempre à disposição de Adamantina e do prefeito Marcio Cardim, para ajudar no que for preciso.