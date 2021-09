Cultura promove talk show “Café com Rendas”

Desde o início deste ano a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promove ações para dar visibilidade aos talentos artísticos do município. “Fazê-los conhecidos, divulgados e ressaltados dentro da comunidade”, comenta o secretário municipal Sérgio Vanderlei.

E neste sentido estreia na quarta-feira (8 de setembro), às 20 horas, o talk show “Café com Rendas”, que além da visibilidade aos talentos locais propõe discutir temas relacionados à disseminação da cultura e da arte.

O evento acontece no anfiteatro “Fernando Paloni” aberto ao público e será transmitido em forma de Live pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina.

Apresentado pela terapeuta holística e atual presidente do Conselho Municipal de Cultura, Meire Cunha, o primeiro programa debaterá “A força de mobilização dos movimentos culturais independentes”, com Guinter Kataiama (do Bushido Patinador), Drih Barrochello (do Rolê Literário e Coletivo “Flor Auê”) e Pacato (da Batalha da Estação), todos movimentos e coletivos de Adamantina.

O primeiro talk show terá ainda participação cultural de Mabi, com Slam, e da chefe de cozinha Fabiana Cunha que irá preparar ao vivo um delicioso café.

Café com Renda

Adamantina, cidade Joia da Nova Alta Paulista, traz no brasão de sua bandeira um ramo de café e um ramo de algodão, símbolos do princípio do seu desenvolvimento.

“Nosso talk show irá revelar características do nosso povo, nossa arte e nossa cultura. As belezas da ‘alma’ Adamantina, dos adamantinenses. Por isso o nome Café com Rendas! Homenageando nossas raízes, plantando nosso presente e aguardando o florescer de nossa descendência”, disse Meire Cunha.