Adolescentes com 15 anos são imunizados contra a COVID-19 a partir de amanhã (2) em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que os adolescentes com 15 anos podem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 a partir de amanhã (2).

O município tem um público estimado de 360 pessoas. A imunização ocorre no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 13h às 17h.

Para receber a vacina, o adolescente precisa contar com a presença de um adulto responsável, podendo esse proceder com a autorização verbal no ato.

No caso da impossibilidade do comparecimento dos pais/responsável, é necessário preencher a autorização que estará disponível em todas as unidades básicas de saúde do município e no site da Prefeitura de Adamantina e entregar no Centro Integrado de Saúde (CIS) na hora que o adolescente for imunizado, conforme consta no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nos últimos dois dias, foram aplicadas como primeira dose 589 vacinas e 590 como segunda dose e 523 adolescentes de 16 e 17 anos receberam a primeira dose do imunizante.

Campanha Vacina contra Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.