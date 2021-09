Adamantina registra 505 munícipes que estão em atraso com a 2ª dose da vacina contra a COVID-19

505 munícipes deixaram de procurar o Centro Integrado de Saúde (CIS) para completarem o esquema vacinal, ou seja, para receber a 2ª dose de acordo com dados da Secretaria de Saúde de Adamantina, por meio da Vigilância Epidemiológica.

A Vigilância Epidemiológica está fazendo contato telefônico com os faltosos convocando para comparecimento ao CIS para completarem o esquema vacinal.

A Secretaria de Saúde salienta que as taxas de infecção do vírus no município tem caído graças à adesão da população à vacinação.

No entanto, o alto índice de pessoas atrasadas para completar o esquema vacinal pode resultar no aumento desses índices, já que a imunização, de acordo com os estudos de eficácia da vacinação, só se dá a partir da segunda dose.

O secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, ressalta que a pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus do que aquela que recebeu as duas doses.

“Sendo assim, além de se expor ao risco de ser contaminado e adoecer, esse indivíduo não ajuda a controlar a circulação do vírus. E tem mais: a vacinação incompleta pode criar um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus”, afirma.

Imunização

A vacinação contra a COVID-19 segue acontecendo em Adamantina de segunda a sexta-feira das 13h às 17h no CIS. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-9310.

Campanha Vacina contra Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.