13ª Escola de Inovadores está com inscrições abertas para Adamantina e região até 10 de setembro

De acordo com a agente de inovação do Centro Paula Souza, Izabel Castanha Gil, estão abertas até o próximo dia 10 de setembro as inscrições para a 13ª Escola de Inovação, direcionada para pessoas com interesse em desenvolver seu próprio negócio, notadamente alunos e ex-alunos de cursos técnicos e tecnológicos do CPS ou de qualquer instituição de ensino público ou privado de nível médio, médio-técnico ou superior, bem como empreendedores de Adamantina e região.

Criada em 2015, o projeto tem como objetivo fomentar o empreendedorismo por meio de um ferramental básico de empreendedorismo e inovação.

O cronograma traçado para a edição deste ano prevê que entre os dias 13 e 14 de setembro seja feita a seleção dos projetos inscritos, depois, dia 15 ocorre a divulgação dos selecionados e entre 16 e 24 de setembro se dará o início das atividades.

O curso é totalmente gratuito, terá carga horária de 40h e fornecerá certificado.

O Inova CPS, idealizador da Escola de Inovadores, explica que o formato é de um curso de extensão e disponibiliza um ambiente criativo para que os participantes se capacitem, desenvolvam modelos de negócios sustentáveis com a finalidade de viabilizarem-nos, num próximo passo, por meio da criação e desenvolvimento de suas próprias empresas ou startups. “Se você deseja obter novas perspectivas quanto ao desenvolvimento de seus projetos, não perca tempo, inscreva-se e candidate-se”.

A inscrição deve ser feita direto no site www.inova.cps.sp.gov.br

Mais informações podem ser buscadas no telefone (18) 99730 0635.