Polícia prende suspeito de planejar assalto em Araçatuba

A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (31) um suspeito de planejar o ataque em Araçatuba. O homem, cuja identidade não foi divulgada, seria integrante do setor de “inteligência” da quadrilha e não teria ido a campo participar do assalto.

Outros dois suspeitos já haviam sido presos logo após o crime, um morreu em confronto com a polícia e outro foi baleado e segue internado na Santa Casa da cidade.

O homem que morreu era Jorge Carlos de Mello, de 38 anos, integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

O suspeito tinha uma extensa ficha criminal e sete passagens pelo sistema carcerário.

Nesta manhã, Araçatuba segue com aulas suspensas, com parte do comércio fechado e com o transporte público operando com restrições, especialmente na região central, onde agentes do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) trabalham para identificar e desativar artefatos explosivos que foram espalhados pelos criminosos.

Há cerca de 40 bombas distribuídas pelo município, além de um caminhão cheio de artefatos. Parte dos explosivos já foi desativada.