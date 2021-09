Medicina Veterinária inicia aula prática de Inseminação Artificial em Bovinos na UniFAI

Treinamento é realizado por estudantes do 8º termo

Os estudantes do 8º termo do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) iniciaram o treinamento de inseminação artificial na espécie bovina, seguindo os protocolos recomendados pelo Comitê de Ética para as aulas práticas com animais.

Em 2020, a instituição adquiriu um conjunto de oito manequins que simulam o aparelho reprodutivo de bovinos para o treinamento da prática de inseminação artificial (Método Shiva), seguindo a atualização da legislação em vigor para aulas com animais vivos.

“Antes dos alunos irem ao curral para praticar a inseminação artificial em animais vivos, passam por uma aula teórica, depois, pelos simuladores e por peças provenientes de abatedouros, e somente após estes, podem realizar a prática nas vacas pertencentes ao rebanho da UniFAI”, explica a Prof.ª Dra. Sandra Helena Gabaldi Wolf.

Ainda, adquirem a habilidade do manejo do botijão de nitrogênio líquido, descongelação do sêmen e montagem do aplicador. As aulas são ministradas pelos docentes Sandra e Vinícius Buffon Maion.

“A capacitação dos alunos nesta prática é de extrema importância, pois há grandes possibilidades de emprego, ou mesmo de forma autônoma em prestação de serviço, na área de reprodução animal, ligada à Biotecnologia da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). A IATF está em franca expansão nas fazendas, tanto em gado de corte como em leite, por facilitar o manejo e garantir uma maior taxa de prenhez do rebanho, além de favorecer o melhoramento genético do rebanho”, detalha a professora.

Conforme a docente, há inúmeros egressos que atuam neste segmento nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

“Onde houver pecuária, tem a IATF. O curso de Medicina Veterinária da UniFAI sempre teve a preocupação em treinar e alocar os seus egressos no mercado de trabalho”, finaliza.