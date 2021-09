Com a assinatura do termo de adesão, Adamantina oficializa inclusão no Programa Sebrae/SP de Desenvolvimento Local

Na manhã desta terça-feira (31), no Amfiteatro da Biblioteca, foi realizado a cerimônia que oficializou a participação de Adamantina ao Programa Sebrae/SP de Desenvolvimento Local’, uma parceria entre a Prefeitura do Município, o Sebrae de Presidente Prudente, o Sindicato Rural e a Câmara Municipal.

A assinatura do termo de adesão foi feita pelo prefeito Márcio Cardim e o gerente do Sebrae, José Carlos Cavalcante, além do presidente do Sindicato Rural, José Carlos Martins Tiveron e o presidente da Câmara, Paulo Cervelheira.

Segundo os representantes do Sebrae, com a implantação do programa será possível disponibilizar às micro e pequenas empresas programas técnicos, projetos e atividades que fomentem o comércio local e, ainda, potencialize a vocação regional, mas sem deixar de lado a recepção a novos negócios.

“O Programa espera fazer com que as empresas tenham tanto a sua competitividade elevada como o faturamento e, ainda, possibilitar que os custos sejam reduzidos. A iniciativa ainda visa impactar de forma positiva na geração de postos formais de trabalho e na formalização dos empreendedores que existem em Adamantina”, destacaram.

Cardim, por sua vez, agradeceu a oportunidade de concretizar a parceria e garantiu que “a Prefeitura envidará todos os esforços necessários para que o Programa seja bem-sucedido no município e traga muitos frutos positivos para todos os setores da economia local”. E afirmou: “Vamos colocar em prática o quanto antes da melhor forma possível”.