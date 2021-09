Ciências Biológicas e Gestão Empresarial marcam a semana com palestras virtuais

Os dois eventos, com transmissão pelos canais da Instituição no Facebook e no YouTube a partir das 19h30, se estendem até sexta-feira, 3 de setembro

Tiveram início nesta segunda-feira, 30, a Semana Acadêmica de Ciências Biológicas e o Ciclo Acadêmico de Gestão Empresarial do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

Os dois eventos, realizados totalmente em ambiente virtual com transmissão pelos canais da Instituição no Facebook e no YouTube a partir das 19h30, se estendem até sexta-feira, 3 de setembro.

Semana de Biológicas

No primeiro dia, a Semana de Biológicas contou com palestra da farmacêutica Prof.ª Esp. Gabrielle Rayane Pereira sobre “Cannabis: Droga Ilícita ou Medicamento?”. Mais de 100 participantes acompanharam e debateram o assunto on-line.

Para esta terça, 31 de agosto, o educador ambiental, bombeiro e especialista em resgate de fauna, Eduardo Gustavo, abordará o tema “O Fantástico Mundo Animal – curiosidades sobre os animais ao redor do mundo”. O convidado da noite também é consultor da Polícia Militar Ambiental, instrutor de fauna do Exército Brasileiro, fundador do canal “Biologia com Eduardo Gustavo”, além de escritor.

Na quarta, 1º de setembro, a bióloga Prof.ª Dra. Cristiana Simão Seixas falará acerca da “Biodiversidade e serviços ecossistêmicos: por que isto importa para seu bem-estar?”. No dia seguinte, 2, será a vez da Prof.ª Dra. Daniele Brito abordar “O silenciamento de proteínas mitocondriais impacta as respostas da planta sob estresse abiótico”.

Na sexta, 3, uma mesa-redonda virtual, com participação dos ex-alunos Prof.ª Ma. Jaqueline Fernanda Dionisio, Prof. Me. Matheus Silva Sanches, Prof. Dr. Tiago Milanin e Prof. Me. Wiverson Moura Silva encerrará o evento.

Durante as transmissões será disponibilizado um link para que o participante registre sua presença, garantindo direito a um Certificado de Participação. Esse link poderá ser acessado por meio de um QRCode, exibido em tela nos instantes finais de cada palestra.

Para garantir o certificado, o participante deverá acessar o hotsite unifai.com.br/eventos/semanabio após realizar o cadastro via QRCode.

Ciclo de Gestão

Já o Ciclo de Gestão Empresarial teve em seu primeiro dia uma palestra sobre Redação Acadêmica (também conhecida como Redação Científica), ministrada pelo Prof. Dr. Paulo Boschcov. Em seguida à palestra, o convidado deu uma amostra da Oficina 1 para Treinamento em Redação Acadêmica com foco na clareza e concisão do texto.

Ao final do Ciclo será feita uma Oficina 2, no dia 3 de setembro (para aplicação da Oficina 1) com base nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) em preparação, mostrando como melhorar a qualidade da redação acadêmica.

Para esta terça, 31, os participantes poderão aprender um pouco mais sobre “O mercado de trabalho e as relações trabalhistas no mundo globalizado”, com o doutor em Direito Internacional Prof. Dr. Ericson Crivelli.

No terceiro dia do evento, o Prof. Dr. Reinaldo César Cafeo trará uma atualização do “Cenário econômico brasileiro pós-pandemia e o mercado de trabalho”. E na quinta-feira, dia 2, a Prof.ª Dra. Adriana Cristina Ferreira Caldana falará sobre “Administração: formação dos melhores gestores do mundo ou para o mundo?”.

O Ciclo Acadêmico de Gestão Empresarial é voltado principalmente a estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Direito, além de profissionais dessas áreas.

Para garantir o certificado, o participante deverá acessar o hotsite unifai.com.br/eventos/semanadegestao após realizar o cadastro via QRCode a ser exibido em tela nos instantes finais de cada palestra.