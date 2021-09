Campo do Marroco na Vila Joaquina tem implantada pista de caminhada

Uma série de melhorias foi iniciada pela Prefeitura de Adamantina nas praças esportivas dos bairros do município, para incentivar a prática de atividades físicas em meio à população.

Um dos pontos beneficiados foi a praça ‘Antônio Rosa’, conhecida como Campo do Marroco, que já contava com vestiários, academia ar livre e campo de futebol, mas, agora, recebeu a implantação de uma pista de caminhada.

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação solicitou junto ao Governo do Estado com intermédio do deputado estadual Sebastião Santos a implantação do ‘Projeto Areninhas’, que viabiliza a instalação de um campo de grama Sintética e um quadra de basquete.

O espaço do Campo do Marroco já está disponível para uso da população, seja na prática da caminhada ou no uso dos equipamentos existentes no local.