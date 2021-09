Adamantina se prepara para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol

Com a volta das atividades esportivas em Adamantina, as equipes das categorias de base do Guarani Capaz/Selar estão em plena preparação para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol de Campo.

A Cidade Joia será representada na competição pelo Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Neste sábado (4), a partir das 8h, no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’, o Guarani Capaz/Selar terá novos amistosos preparatórios. Desta vez enfrentará a AITEC de Tupã, nas três categorias citadas.

No próximos dia 9 (quinta-feira), a partir das 18h30, a equipe adamantinense recebe também no Estádio Municipal as categorias de base do Grêmio Prudente.

A Secretaria de Esportes e Instituição CAPAZ agradecem e parabenizam todos os atletas e comissão técnica pela dedicação nos treinamentos e jogos.