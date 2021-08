Secretaria de Saúde estende vacinação para pessoas de 16 e 17 anos a partir de hoje (30)

457 pessoas deixaram de receber a 2ª dose

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje (30), podem receber a primeira dose do imunizante, adolescentes que tem 16 e 17 anos sem comorbidades.

A vacinação acontece no CIS das 13h às 19h e o público estimado para ser imunizado é de 770 pessoas.

A imunização do adolescente está condicionada à presença de um adulto responsável, podendo esse proceder com a autorização verbal no ato.

No caso da impossibilidade do comparecimento dos pais/responsável, é necessário preencher a autorização que estará disponível em todas as unidades básicas de saúde do município e no site da Prefeitura de Adamantina e entregar no Centro Integrado de Saúde (CIS) na hora que o adolescente for imunizado, conforme consta no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2ª dose

A aplicação da 2ª dose também continua. Até o momento, o município registra 457 pessoas que ainda não procuraram o CIS para ficarem com o esquema vacinal completo. A imunização com a segunda dose também ocorre das 13h às 19h.

Imunização em Adamantina

Na última semana, foram imunizadas 983 pessoas no município.

Novo horário de vacinação

A partir de quarta-feira (1), a vacinação ocorrerá no CIS das 13h até as 17h.