Prefeitura de Adamantina realiza reunião visando adequar plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação

Com o objetivo de adequar o plano de carreira e a remuneração dos profissionais da educação que atuam no município de Adamantina, a Prefeitura de Adamantina já realizou duas reuniões com a comissão formada para discutir o tema.

Na última semana, o encontro que contou com a participação de representantes de todos os segmentos do magistério e da Prefeitura de Adamantina teve como objetivo a apresentação da minuta do projeto.

O projeto foi discutido pelos presentes e algumas sugestões foram apontadas. Agora, elas serão analisadas pelo Poder Executivo e o novo documento será encaminhado para todos os componentes da comissão.