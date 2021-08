Homem recebe multa de mais de R$ 1,2 pelo transporte irregular de peixes

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a equipe abordou um veículo e ao realizar vistoria no automóvel, localizou dois peixes da espécie pintado com tamanhos inferiores ao mínimo permitido, um peixe da espécie piauçu e oito bandejas de filé de piau, totalizando 14 quilos e 500 gramas de pescado acondicionado em um isopor, em situação irregular.



Conforme a polícia, os peixes tinham marcas visíveis de serem capturados com redes, além de peixes nativos descaracterizados.

Diante dos fatos foi elaborado um Auto de Infração Ambiental por transportar espécimes provenientes da pesca proibida no valor de R$ 1.290,70 em desfavor do envolvido.