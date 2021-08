Energisa Sul-Sudeste conquista Prêmio Abradee 2021 como a melhor distribuidora da Região Sudeste

Empresa ainda levou mais um prêmio na categoria Gestão Operacional e ficou em segundo lugar na categoria Nacional entre as maiores distribuidoras de energia do país

A Energisa Sul-Sudeste foi eleita a melhor distribuidora de energia da Região Sudeste entre as empresas com mais de 500 mil clientes. A concessionária venceu o Prêmio Abradee 2021, entregue pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica nesta quinta-feira (26). Além de vencer como a melhor da Região Sudeste, a empresa levou mais um prêmio como melhor na categoria Gestão Operacional, que atesta a qualidade dos serviços prestados pela empresa, e se destacou como a segunda melhor distribuidora do país, no Prêmio Nacional para empresas com mais de 500 mil clientes.

A premiação é referência no setor por incentivar as melhores práticas entre as distribuidoras, com foco na melhoria do serviço oferecido para a população. A cerimônia foi transmitida pelo canal da Abradee no Youtube. https://www.youtube. com/user/canalabradee.

O diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste, Gabriel Alves Pereira Junior, destaca que as conquistas nessa edição do Prêmio Abradee representam mais um importante reconhecimento que a empresa recebeu neste ano. Isso porque, em julho, a companhia garantiu também o primeiro lugar no Prêmio Aneel de Qualidade, entre as distribuidoras da Região Sudeste acima de 400 mil clientes, na avaliação dos próprios clientes.

“O ano de 2020 foi extremamente desafiador para todos. A pandemia exigiu de nós uma remodelagem na forma de trabalhar, tivemos que adotar diversas medidas para a preservação da saúde de nossos colaboradores e clientes, sem perder a qualidade dos serviços de distribuição de energia. Ao recebermos esse retorno, seja pelas premiações ou feedback direto das comunidades onde atuamos, percebemos que o esforço tem sido efetivo. Nos sentimos ainda mais desafiados a seguir investindo em obras, inovações e serviços visando melhorar cada vez os serviços aos nossos clientes. Somos muito gratos aos nossos clientes pela confiança e também dedicamos esse prêmio aos nossos funcionários, que são devidamente capacitados, engajados e preparados para atender a cada dia melhor os consumidores”, enfatiza Gabriel.

Desde o início de sua concessão, em 2014, a Energisa Sul-Sudeste investiu cerca de R$ 1 bilhão em obras, melhorias e tecnologias que potencializam a oferta de energia elétrica com qualidade e facilitam a vida dos 820 mil clientes atendidos pela companhia nos 82 municípios, no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e Guarapuava (PR).

Para chegar ao resultado, a Abradee avaliou empresas divididas em dois grupos (com mais de 500 mil clientes e menos de 500 mil), e também considerou o desempenho por regiões e pelas categorias: responsabilidade socioambiental; avaliação pelo cliente; gestão operacional; gestão econômico-financeira; e qualidade da gestão.

Ao todo, o Grupo Energisa esteve representado por empresas finalistas em 11 das 15 categorias no Prêmio Abradee 2021. Além da Energisa Sul-Sudeste, que ganhou nas categorias Região Sudeste e Gestão Operacional, o Grupo este levou outros seis prêmios: Energisa Borborema, que venceu como a melhor do país e na Avaliação pelo Cliente (entre as distribuidoras com menos de 500 mil); Energisa Sergipe, Gestão Econômico-Financeira (mais de 500 mil); Energisa Mato Grosso do Sul, que conquistou nas categorias Evolução de Desempenho (mais de 500 mil) e melhor da Região Centro-Oeste; Energisa Paraíba, como a melhor da Região Nordeste.

Prêmios Abradee e Aneel refletem investimentos em benefício do cliente

Vistoria virtual para pedidos de nova ligação de energia elétrica; atendimento pelos canais digitais; pagamento da fatura pelo sistema PIX; e companhamento de solicitação de serviços em área rural via whatsapp estão entre as inovações que têm tornado o relacionamento com o cliente mais prático, rápido e eficaz.

Ainda dentro do pacote de melhorias, os investimentos da Energisa Sul-Sudeste desde quando assumiu a concessão incluem construção e modernização de subestações; obras no sistema elétrico para diminuir interrupções do fornecimento de energia; novos equipamentos e tecnologias como o self-healing, que faz o religamento automático das redes em situações de falta de energia; aplicativo para mapear árvores que oferecem riscos à rede elétrica; e drones que agilizam as inspeções e identificam previamente os pontos que precisam de manutenções preventivas ou corretivas.

Responsabilidade social

Ciente do seu papel junto às comunidades onde atua, a Energisa Sul-Sudeste tem ido além do compromisso com o fornecimento de energia elétrica de qualidade. De maneira proativa, a empresa tem realizado diversas ações humanitárias, com doações de itens de higiene pessoal, limpeza e alimentação para entidades que cuidam de idosos; máscaras respiratórias PFF-2 para profissionais da saúde; kits para teste rápido de Covid; cestas básicas para socorro emergencial de famílias carentes de diversos municípios; novos respiradores; e viabilizou o conserto de ventiladores pulmonares.

Em atuação mais recente, a Energisa ainda se juntou a outras empresas e entidades no Movimento Unidos Pela Vacina e disponibilizou 78 equipamentos, entre freezers e geladeiras, para prefeituras utilizarem na conservação de vacinas contra a Covid.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.