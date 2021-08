Criança de 10 anos fica gravemente ferida após ser atropelada, motociclista fugiu do local

Policiais militares de Lucélia foram acionados, via COPOM – (Centro de Operações da Polícia Militar), para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima.

No local foi feito o contato com populares que informaram que a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros havia acabado de socorrer uma criança, vítima de atropelamento.

Na Santa Casa de Lucélia, os policiais foram informados que a criança permaneceu em atendimento médico com ferimentos graves região da cabeça.

Segundo informações, a vítima que é um menino de 10 anos, ao ser atropelado por uma motocicleta sofreu traumatismo craniano e precisou ser transferido para uma unidade especializada.

Ainda segundo informações obtidas no local do acidente, o motociclista fugiu e não prestou atendimento à vítima.

Familiares postaram mensagens nas redes sociais com pedidos de orações em favor da recuperação da criança.