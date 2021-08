Após não serem concluídas até junho, obras de vestiários e banheiros têm nova previsão de entrega em 15 dias

Mais uma vez foi prorrogada a data de conclusão das construções do vestiário no campo do Jardim Adamantina e dos banheiros no Parque Caldeira.

Na informação passada ao Folha Regional em junho passado, a Prefeitura de Adamantina informou que a empresa responsável entregaria as obras até o final daquele mês. O que não ocorreu.

Nesta semana então a reportagem solicitou novamente informações sobre o andamento dos serviços e a previsão de término. “A obra está em fase final, faltando poucos itens para ser concluída. E a previsão de conclusão é de 15 dias”, afirmou a Prefeitura.

Com relação à porcentagem executada até o momento, foi relatado que “está próxima de 100%”.

Com base no processo licitatório realizado pelo Município o valor das obras estava orçado em R$ 241.505,42.

Como não houve a entrega em junho, quando acabaria a vigência do contrato, a Prefeitura fez uma nova prorrogação, já que estava dentro do previsto pela lei.

As construções foram iniciadas em 2015, na Administração Ivo Santos (2013/2016) por outra empresa responsável na época, com a previsão de conclusão em um ano.

A reportagem esteve nos dois locais na sexta-feira (20) foi abordada por moradores do Jardim Adamantina e usuários do Caldeira que questionaram sobre quando poderão utilizar os espaços – e constatou que as obras aparentam estar praticamente finalizadas.