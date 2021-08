Queiroga fala em flexibilizar uso de máscara ao ar livre se casos diminuirem

Num aceno ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , voltou a defender o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras . O cardiologista recuou, no entanto, ao afirmar que a medida deve ser adotada só em ambientes ao ar livre “em um curto espaço de tempo”. A declaração foi dada nesta quarta-feira em conversa com jornalistas na sede da pasta.

A decisão, contudo, dependeria ainda do momento epidemiológico da pandemia no Brasil: